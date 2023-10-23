Diyarbakır'da Şantaj Çetesi Çökertildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bir kadınla olan müstehcen görüntülerini gönderdikleri kişiye şantaj yapıp, 50 bin lira para isteyen çete, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çökertildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bir kadınla olan müstehcen görüntülerini gönderdikleri kişiye şantaj yapıp, 50 bin lira para isteyen çete, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çökertildi.

Bismil'de B.S. (20) isimli şüpheli, İ.G. (41) adlı kişiye, 6 ay önce S.G. (21) adlı kadınla eğlendiği ve müstehcen görüntülerinin olduğu videosunu sosyal medya üzerinden attı. Akabinde B.S. tarafından telefonla aranan İ.G., 50 bin TL'nin kendilerine getirilmediği takdirde videonun aile bireylerine gönderileceği belirtilerek, tehdit edildi.

Bir şüpheli suçüstü yakalandı

9 Ekim'de İ.G., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine başvurdu. Şikayet üzerine ekipler, bahse konu şüpheli şahısların suçüstü yakalanması için İ.G.'ye seri numarası alınarak kutu içerisine bırakılan 5 bin TL'yi götürmesini istedi. Takibe alınan İ.G., Esentepe Mahallesi 1. Sokak üzerindeki çöp konteynerine parayı bıraktı. 5 dakika sonra M.M.K. (20) çöp kutusuna yönelerek parayı aldı. Ekiplerin M.M.K.'ye yaklaşarak "polis" demesiyle şahıs olay yerinde para koyulan kutuyu fırlatarak kaçtı. Yaklaşık 750 metre kovalamacanın ardından M.M.K. suçüstü yakalandı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan M.M.K., kendisini B.S.'nin yönlendirdiğini, konudan haberinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, B.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanan B.S., şantaj videosunu S.G. isimli kadından aldığını, S.G. ile birlikte olayı planladığını beyan etti. Açık kimlik bilgileri tespit edilen S.G., ekipler tarafından yakalandı. 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR