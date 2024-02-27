Diyarbakır'da eski sevgilisine ateş etmeye çalışan şahıs kendini vurdu

Diyarbakır'da eski sevgili dehşeti: İş yerine gidip ateş etmeye çalıştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde eski sevgilisine ateş etmeye çalışan şahıs, kendini vurdu.

Alınan bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi 1113. Sokak'ta eski sevgilisinin güvenlik görevlisi olduğu siteye gelen M.Y. (23), kıza ateş etmeye çalıştı.

Site sakinlerinin araya girmesiyle M.Y., kızla birlikte güvenlik görevlisi odasına girerek kendini vurdu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.