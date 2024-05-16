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Diyarbakır'da 8 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Gazi Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralanan çocuk, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 8 yaşındaki çocuk, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gazi Mahallesi Aydın Sokak'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ö.D. (8), vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Köpeklerin ısırması sonucu yaralan Ö.D., hastanede tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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