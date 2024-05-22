Diyarbakır-Batman Karayolunda Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı

Diyarbakır- Batman karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Batman karayolunun 25'inci kilometresinde kırsal Karalar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 HC 7721 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR