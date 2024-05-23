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Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Tabanca ve 2 Av Tüfeği Ele Geçirildi

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız olarak taşınan 1 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız; 1 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında Denizköy Mahallesi'nde M.A.A. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet mühimmat ele geçirildi. M.A.A. hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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