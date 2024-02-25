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Dicle Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarında vatandaşlar suda birinin hareketsiz halde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu nehirden çıkartılan erkek cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Diyarbakır İtfaiye Dicle Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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