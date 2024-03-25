Denizli Merkezefendi'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, evde ve apartmanda maddi hasar oluştu. - DENİZLİ