Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu: 23 Parça Eser Ele Geçirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin adresinde 23 parça tarihi eser ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa muhalefet suçları kapsamında Acıpayam ilçesinde icra edilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen şüphelinin adresinde yapılan aramada 23 parça tarihi eser, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ile 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ