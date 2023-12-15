Denizli'de krom madeninde göçük: 3 işçi mahsur kaldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren bir krom madeninde meydana gelen göçük sonucunda 3 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte 3 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarma çalışmasına başlanıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük sonrası maden sahasına sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 3 işçinin göçük altında kaldığı öğrenilirken, işçileri kurtarılması için çalışmalara başlandı.

Öte yandan, aynı maden sahasında geçen yıl bir göçük daha yaşanmıştı. Göçük altında kalan 16 işçi kurtarılırken, 40 yaşındaki Ali Rıza Kut yaşamını yitirmişti. - DENİZLİ