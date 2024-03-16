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Denizli'de düzenlenen kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Merkezefendi ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alınırken 154 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Merkezefendi ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alınırken 154 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Mart 2024 Cuma günü gece saatlerinde bir ikamette kumar oynandığını tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde ikametin umuma açık yer haline getirilerek ruhsatsız faaliyet gösterdiği, daire içerisindeki 24 kişi kumar oynarken yakalandı. Operasyon neticesinde masalarda bulunan para ve birçok oyun malzemelerine el konuldu. İkameti umuma açık yer haline getirerek kumar oynatan 1 şüpheli "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. İkamette bulunan 24 kişiye toplam 154 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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