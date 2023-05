Denizli'de aranan 83 kişi tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 59 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde 8 ile 14 Mayıs 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 59 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 11 bin 710 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir iş yerinde saat 22.00'dan sonra alkol satışı yapıldığı tespit edilerek idari işlem uygulandı.

83 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 83 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 11 adet fişek, 1 adet çalıntı otomobil, 3 adet çalıntı motosiklet ve 4 adet çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

52 Apart dairesi ve 4 araç kiralama şirketi kontrol edildi.

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 52 apart dairesi kontrol edildi. Ayrıca 4 araç kiralama şirketi kontrol edildi. Her an gibi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi. - DENİZLİ