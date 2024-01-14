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Denizli'de alkollü sürücü kaza yaptı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alkollü bir sürücü, aracını hurdaya çevirdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de 2.70 promil alkollü sürücü, aracı hurdaya çevirdi.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Antalya Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. idaresindeki araç sürücüsü alkolün etkisiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, önce refüje ardından aydınlatma direğinin çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücünün 2.70 promil alkollü olduğu öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pamukkale Antalya Denizli Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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