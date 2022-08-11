Haber : Denizin ortasında feribotta korku dolu anlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizin ortasında feribotta korku dolu anlar

 - Güncelleme:

Bursa'nın Mudanya ilçesinden kalkıp İstanbul Eminönü'ne giden deniz otobüsü, denizde çıkan dalgalar sonrasında zor anlar yaşadı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinden kalkıp İstanbul Eminönü'ne giden deniz otobüsü, denizde çıkan dalgalar sonrasında zor anlar yaşadı. Yolcular panik yaptı, kaptan geri dönüş yapıp yolcuları sağ salim Mudanya iskelesine ulaştırdı.

Bursa'dan İstanbul'a gitmek için kalkan yolcu feribotu, fırtınaya yakalandı. Denizin ortasında gemi sallanmaya başladı. Gemi yetkilileri, deniz taşıtının hiç bir şekilde sıkıntı yaşamayacağını, Norveç malı olan feribotun dünyanın en güvenli araçlarından birisi olduğunu söyleyerek yolcuları teskin etti.

Ancak yolculardan bazıları gemi fırtına ve dalgalarla boğuşurken panik yaşadı. O anlar da bir yolcunun kamerasına yansıdı.

Gemi kaptanı Eminönü'ne gitmek yerine yeniden Mudanya'ya dönerek yolcuları sağ salim limana ulaştırdı.

Yetkililer, kullanılan feribotların dünyanın en güvenli ulaşım araçlarından birisi olduğunu kaydettiler. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eminönü Mudanya Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title