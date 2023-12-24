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DEM kongresinde teröristler için "şehit" denilip saygı duruşunda bulunuldu

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Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi'nde teröristler için "şehit" denilip, saygı duruşunda bulunuldu.

Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi'nde teröristler için "şehit" denilip, saygı duruşunda bulunuldu.

Kentte bir düğün salonunda düzenlenen DEM Parti Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi'nde sunucu, katılımcılara "Bugün özgürlük şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunalım" deyip ayağa kalktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Programda ayrıca terör örgütü sözde lideri Abdullah Öcalan ve PKK lehine slogan atıldı.

Kongreyle ilgili şu ana kadar 20 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır DEM Parti Gençlik HEDEP Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Haberler

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