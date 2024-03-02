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Dağda mahsur kalan keçi kurtarıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde dağda mahsur kalan keçi, CANKUR ve AKOM ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonuyla kaydedildi.

Dağda mahsur kalan keçi itfaiye ve AKOM ekipleri tarafından kurtarıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Henüzçakırı mevkide dağda bulunan kayalıklarda mahsur kalan keçi, CANKUR ve AKOM ekiplerinin kurtarma çalışması ile özgürlüğüne kavuştu.

Kozan'a bağlı Henüzçakırı mevkinde keçinin dağda mahsur kaldığını haber alan CANKUR ve AKOM ekipleri bölgede çalışma yaptı. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile keçiyi mahsur kaldığı kayalıklardan kurtardı.

Keçinin kurtarılma anları ise cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Kozan AKOM Hayvan Hakları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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