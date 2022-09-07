Dağ keçileri mezarlığı mesken tuttu 3. Sayfa Haberleri Dağ keçileri mezarlığı mesken tuttu Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan dağ keçileri, mezarlığı mesken tuttu. Dağ keçileri mezarlığı mesken tuttu TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan dağ keçileri, mezarlığı mesken tuttu. Aralıklarla mezarlığa gelen ve otlanan keçiler, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri ilçe merkezinde mahalle içinde bulunan mezarlığını mesken tuttu. Aralıklarla sürü halinde mezarlığa inen ve otlanan dağ keçileri, bir vatandaş tarafında görüntülendi. Uzun bir süre otlanan dağ keçileri ardından dağlık alana giderek gözden kayboldu. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın Çemişgezek Tunceli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Dağ keçileri mezarlığı mesken tuttu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.