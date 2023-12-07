Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çorum'un Osmancık İlçesinde Silah ve Mühimmat Operasyonu

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Osmancık İlçesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca şarjörü, 34 adet tabanca fişeği, 1 adet uçaksavar mermisi ile 5 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Bulunan silah ve mühimmata el koyan jandarma ekipleri bir kişi hakkında Türk Ceza kanunun 6136 ve 2521 sayılı maddelerine muhalefet suçlarından adli soruşturma başlattığı bildirildi. - ÇORUM