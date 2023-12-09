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Çorum'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü ağır yaralandı

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ticari araç sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yolcu otobüsüyle çarpışan ticari araç sürücü ağır yaralandı

ÇORUM - Çorum'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ticari araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Çorum - Ankara Karayolu Yaydiğin Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan E. İdaresindeki 07 HUJ 33 plakalı hafif ticari araç ile Celil T. İdaresindeki 28 EB 915 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Otobüs içerisindeki yolcuların ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ticari araç sürücüsü Furkan E., Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hurdaya dönen hafif ticari araç çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Kaza ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Çorum Yaralanma Soruşturma Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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