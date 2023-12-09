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Çorum'da Husumetli İki Şahıs Pompalı Tüfekle Saldırdı, Bir Kişi İş Yerine Sığınarak Kurtuldu

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Çorum'da aralarında husumet bulunan 2 şahsın pompalı tüfekle saldırısına uğrayan bir kişi, bir iş yerine sığınarak yara almadan kurtuldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çorum'da aralarında husumet bulunan 2 şahsın pompalı tüfekle saldırısına uğrayan bir kişi, bir iş yerine sığınarak kurtuldu.

Olay Küçük Sanayi Sitesi 10. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, husumetli oldukları A.K.'ya pompalı tüfek ile ateş açtı. O sırada bir işletmeye sığınan A.K. saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırganlar ise A.K.'ya ait bir otomobili kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştiren iki şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum Saldırı Olay Güvenlik Soruşturma 3. Sayfa Güncel Haberler

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