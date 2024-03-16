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Çivril'de Dolu Yağışı Sonucu Meydana Gelen Kazalarda Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Çivril ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonucu meydana gelen 3 ayrı kazada bir ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Diğer kazalarda ise maddi hasar oluştu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı kazaları peş peşe getirdi. Aynı bölgede meydana gelen 3 ayrı kazada devrilen ticari aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Çivril'de dün akşam saatlerinde yaşanan şiddetli dolu yağışı, trafik akışını olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle yolların 4kayganlaşması sonucu, Menteş Mahallesi yakınlarındaki bölgede birkaç dakika arayla 3 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Yaşanan kazaların ilkinde Denizli'den Çivril istikametinde seyreden 20 BAT 83 plakalı ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrol çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Hüseyin Tağcı ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet D., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesine sev edildi. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Hüseyin Tağcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralının ise tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

Aynı bölgede meydana gelen diğer 2 kazada ise maddi hasar oluştuğu, ölen ya da yaralananın bulunmadığı ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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