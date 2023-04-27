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Çıktığı ağaçtan inemeyen çocuğu itfaiye kurtardı

Çıktığı ağaçtan inemeyen çocuğu itfaiye kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Erzincan'da çıktığı ağaçtan geri aşağıya inemeyen çocuk mahsur kaldı.

Erzincan'da çıktığı ağaçtan geri aşağıya inemeyen çocuk mahsur kaldı. Çocuğu ağaçtan itfaiye ekipleri indirdi.

Olay, Erzincan merkez İnönü Mahallesi, İMKB Müşir Zekipaşa İlköğretim Okulu bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 11 yaşındaki çocuk boyu yaklaşık 10 metre yükseklikte olan çam ağacına tırmandı. Arkadaşları aşağıdayken ağacın tepesinde bir süre vakit geçiren çocuk geri aşağı inmeye çalışırken inemeyeceğini anladı. Ağaçtan mahsur kalan çocuğun kurtarılması için itfaiyeye haber verildi. Kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının sepetli merdiveniyle çocuğu aşağı indirdi.

Aşağıda bekleyen çocuklar itfaiyeyi alkışlarıyla kutladı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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