CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturmada İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü İfade Verdi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma devam ediyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. - İSTANBUL