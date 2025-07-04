Cezaevindeki yasak ilişki skandalını ortaya çıkardı, sokak ortasında infaz edildi

İngiltere'de üç çocuk babası Lenny Scott'un, bir spor salonunun önünde silahla vurularak öldürülme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Cinayetin nedeni ise dört yıl önce çalıştığı cezaevinde yaşanan yasa dışı bir ilişkiyi ortaya çıkarmasıydı.

2020 yılında Liverpool'daki Altcourse Cezaevi'nde çalışan Scott, mahkum Elias Morgan'ın hücresinde yaptığı aramada bir cep telefonu buldu. Telefonun cezaevine sokulması zaten suçtu. Ancak asıl sorun, telefonda Morgan ile cezaevi görevlisi Sarah Williams arasında geçen cinsel ilişkiye dair kanıtlar bulunmasıydı.

İddialara göre mahkum Morgan, Scott'a bu olayın üstünü örtmesi için 1500 sterlin teklif etti, hatta ona "rapor tutma, kağıt işini salla" dedi. Ancak Scott, görevi gereği durumu raporladı.

O günden sonra Morgan, Scott'u hedef aldı ve çevresine,

"Vaktimi bekleyeceğim ama onu bulacağım"

diyerek intikam alacağını söyledi.

8 Şubat 2024'te, 33 yaşındaki Lenny Scott, Lancashire bölgesindeki Skelmersdale'de spor salonundan çıkarken vuruldu. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, turuncu reflektörlü yelek giyen bir adam otoparkta bekliyordu. Scott arabasının yanında biriyle sohbet ederken saldırgan yaklaşıp aniden silahını çekti ve Scott'a başından ve vücudundan 6 el ateş etti.

Savcı, bu cinayetin tamamen intikam amacıyla planlandığını ve saldırıyı bizzat Elias Morgan'ın yaptığını belirtti. Morgan'ın bir diğer sanık Anthony Cleary ile birlikte hareket ettiği ve Cleary'nin, saldırganın kullandığı elektrikli motoru minibüsle taşıdığı öne sürüldü.

Scott, cep telefonunu bulduktan sonraki günlerde çevresine tehditler aldığını söyledi. Babasına Morgan'ın kendisine silah iması yaptığını anlattı. Eski partnerine ise "Evinizi patlatırım, içinde ailenle birlikte" diye tehdit edildiğini söyledi.

Cinayetten sadece 4 gün önce polisi arayarak,

"Ailem için korkuyorum,"

dedi.

Telefonun incelenmesinin ardından mahkum Morgan gözaltına alındı. Cezaevi görevlisi Sarah Williams da kamu görevlisi suistimali ve bilgisayarı kötüye kullanma suçlarını kabul etti.

Elias Morgan (35) ve yardımcısı olduğu iddia edilen Anthony Cleary (29), cinayet suçlamasını reddediyor. Cleary ayrıca ikinci dereceden adam öldürme suçlamasını da kabul etmedi.

Duruşmalar halen devam ediyor.