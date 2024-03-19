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Cezaevi firarisini yurtdışına kaçıran 4 zanlı tutuklandı

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Yalova Ro-Ro Limanı'ndan cezaevi firarisinin kargo gemisine bindirerek yurtdışına kaçırdığı belirlenen 2'si personel toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarisini yurtdışına kaçıran 4 zanlı tutuklandı

YALOVA - Yalova Ro-Ro Limanı'ndan cezaevi firarisinin kargo gemisine bindirerek yurtdışına kaçırdığı belirlenen 2'si personel toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden D.T.'nin Yalova Ro-Ro Limanı'ndan yurtdışına kaçtığını tespit etti.

Polis insan ticareti yaptığı ileri sürülen F.K. ve E.T.'nin, cezaevi firarisi D.T.'yi Bingöl'den getirdiği ve limanda işçi olarak çalışan M.A. ve R.İ.'nin personel giriş kartlarını 8 bin Euro karşılığında kullandığını belirledi.

Polis Yalova'da liman personelleri M.A. ve R.İ.'yi, İstanbul ilinde ise F.K.'yi, Bingöl'de de E.T.'yi yakalayarak gözaltına alındı. İşçilerin rüşvet olarak aldığı paralara da el konuldu.

Yalova Emniyeti'ndeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılar burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yalova Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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