Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 54 Kişi Yakalandı

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 54 şahıs gözaltına alınırken, 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1.17 gram narkotik madde, 3,2 gram metamfetamin, 2 adet tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi. Trafik denetimlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 35 aracı trafikten men ederken, 434 araç sürücüsüne 952 bin 314 TL cezai işlem uyguladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 4 aracı trafikten men ederken, 22 araç sürücüsüne 43 bin 21 TL cezai işlem uyguladı. - ÇANKIRI