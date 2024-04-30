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Çankırı'da rüzgar sebebiyle devrilen minarenin kontrollü yıkımı tamamlandı

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Çankırı'da meydana gelen fırtına sonucu Bademlik Camii'nin bir minaresi yıkıldı. Diğer minarenin de risk oluşturmaması için kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Minaresiz kalan cami dron ile havadan görüntülendi.

Çankırı'da, kuvvetli rüzgar sebebiyle bir minaresi devrilen caminin diğer minaresinin kontrollü yıkımı sona erdi. Minaresiz kalan cami dron ile havadan görüntülendi.

Çankırı'da 20 Nisan'da meydana gelen fırtına sebebiyle il merkezi Yeni Mahalle Taş Mescid Caddesi'nde bulunan Bademlik Camii'nin iki minaresinden biri yıkıldı. Geriye kalan diğer minarenin de herhangi bir risk oluşturmaması için kontrollü yıkımına karar verildi. Alınan karar sonrasında, ekiplerin 4 günlük çalışması ile minarenin yıkımı tamamlandı. Minaresiz kalan Bademlik Camii dron ile havadan görüntülendi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fırtına Çankırı Cami Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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