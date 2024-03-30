Çankırı'da otomobil yangını söndürüldü

Çankırı'da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Yamaç sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI