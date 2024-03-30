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Çankırı'da otomobil yangını söndürüldü

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Çankırı'da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Yamaç sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Çankırı Olay İtfaiye Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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