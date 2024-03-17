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Çankırı'da elektrik kablosundan çıkan kıvılcım yangına sebebiyet verdi

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Çankırı'da meydana gelen olayda elektrik kablosundan çıkan kıvılcım yangına neden oldu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Çankırı'da elektrik kablosundan çıkan kıvılcım yangına sebebiyet verdi.

Olay, il merkezi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kablosundan çıkan kıvılcım yangına sebebiyet verdi. Alevlerin boş araziye sıçradığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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