Çankırı'da Devlet Hastanesinde Nöbetçi Hekim Darp Edildi

Çankırı'da Devlet Hastanesine hasta yakınları, nöbetçi acil tıp uzman hekimini yumruklayarak darp etti. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran bir hastanın yakınları birimde görevli nöbetçi hekimler ve sağlık çalışanları ile tartıştı. Hasta yakınları daha sonra nöbetçi Uzm. Dr. U.O.'nun kafasının arkasına yumruk atarak darp etti. Hekimin beyaz kod vermesi üzerine adli rapor düzenlendi. Olaya karışan iki şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI