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Çankırı'da Cep Telefonunun Bataryası Patladı

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Çankırı il merkezinde bir teknik servise bırakılan cep telefonunun bataryası tamir işlemi sırasında patladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve iş yerinde büyük panik yaşandı.

Çankırı'da tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı anbean kameralara yansıdı.

Çankırı il merkezi Atatürk Bulvarı'nda yaşanan olayda teknik servise getirilen cep telefonun bataryası değiştirilerek yerine yenisi takıldı. Tamir işleminin ardından bir anda patlayan batarya alev aldı. Bataryanın patlaması sırasında iş yerinde bulunan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bataryanın bir anda patladığı görülüyor. Bu sırada iş yerinde bulunan bir vatandaş ise koşarak dışarı çıkıyor.

"Herkes bir anda dükkanı boşaltmak zorunda kaldı"

Telefon bataryasının bir anda alev aldığını söyleyen teknik servis personeli Gökhan Taşcı, "Telefonu, bir müşterimiz pil tamiri için getirmişti. Standarda uygun olarak pil değişimini yaptıktan sonra eski pilin bir anda alev aldığını gördük ve herkes bir anda dükkanı boşaltmak zorunda kaldı. Lityum piller, içinde bulunan sıvıdan dolayı herhangi bir cımbız veya tornavida gibi ekipmanlar ile delinebiliyor. Artı ve eksi kutuplarının birbiriyle buluşmasının ardından alev alıyor" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Çankırı Olay Güvenlik 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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