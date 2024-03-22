Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 4 şüphelinin yapılan üst ve araç aramasında 2691 Sentetik Ecza ele geçirildi.
Şüpheliler 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından işlem yapılıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE