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Çanakkale'de Firari Hükümlü Uyuşturucu Ticareti Suçundan Yakalandı

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Çanakkale'de açık cezaevinden firar eden hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. (27) Gelibolu'da polis tarafından yakalandı.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan ve firar durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda Çanakkale açık cezaevinden dün firar eden hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli N.Ç. emniyetteki işlemlerinin adından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Gelibolu Güvenlik Cezaevi Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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