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Çanakkale'de 62 Yaşındaki Şahıs Evde Ölü Bulundu

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 62 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesinde yaşayan Hayrettin Dengin'den yakınları bir süredir haber alamayınca durumu polise bildirdi. Hayrettin Dengin'in yaşadığı eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Hayrettin Dengin'i hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Dengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve Savcılık incelemesinin ardından Hayrettin Dengin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Dengin'in cenazesi, Çanakkale Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Adli Tıp Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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