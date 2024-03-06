Çanakkale'de 15 Operasyonda 243 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 operasyonda 243 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, 1 Şubat ile 29 Şubat arasında yapılan 15 operasyonda 21 organizatör yakalandı. Aynı suçtan aranması olan 3 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonlarda organizatörlük yapan 21 şüpheliden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Firari olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

12 araç, 50 can yeleği, 40 şambrel, 7 el hava pompası ve 3 bin 450 TL ve 40 euro suçtan elde edilen gelire el konuldu.

Suça karıştığı tespit edilerek Türkiye'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan toplam 243 kaçak göçmen de yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE