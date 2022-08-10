Çanakkale 3. sayfa haberi... Çanakkale'de radar ile tespit edilen 16 göçmen yakalandı Çanakkale bölgesinden gelen habere göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile tespit edilen 16 göçmen yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile tespit edilen 16 göçmen yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Göçmen 3. Sayfa Haberler

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