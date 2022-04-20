Cami lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde cami lojmanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında lojman kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kaynarca ilçesi İmamlar Mahallesi'nde bulunan caminin lojmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lojmanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, lojman ise kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa