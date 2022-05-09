Çalınan 2 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalınan 2 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çalınan 2 motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Eskişehir'de çalınan 2 motosiklet polis ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi, olayla ilgisi olan 1 kişi yakalandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de çalınan 2 motosiklet polis ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi, olayla ilgisi olan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda çalınan 2 adet motosiklet Tepebaşı bölgesinde ele geçirildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ele geçirilen motosikletler, sahiplerine teslim edilirken olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.K. gözaltına alındı.

Şüpheli S.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title