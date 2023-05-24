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Cadde üzerinde tabanca ile vurulan kadın yaralandı

Cadde üzerinde tabanca ile vurulan kadın yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın, cadde üzerinde karşılaştığı şüpheli tarafından silahla vuruldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın, cadde üzerinde karşılaştığı şüpheli tarafından silahla vuruldu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, olayı gerçekleştiren şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, Güzeller Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. isimli kadın, cadde üzerinde karşılaştığı E.K. tarafından tabanca ile vuruldu. N.K. kanlar içinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan E.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. E.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Bağdat Gebze 3. Sayfa Haberler

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