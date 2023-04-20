Cadde ortasında bıçaklı kavgada ortalık kan gölüne döndü Yaralılara polis memurları ve yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti Kaldırım kan gölüne dönüştü Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Cadde ortasında bıçaklı kavgada ortalık kan gölüne döndü

Yaralılara polis memurları ve yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti

Kaldırım kan gölüne dönüştü

ERZURUM - Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Kaldırım kan gölüne döndü.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat: 15.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kavgada 3 arkadaş arasında bilinmeyen bir tartışma sonrası bıçaklı kavga yaşandı. İddiaya göre bir kişi diğer iki arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralanan iki gence polis memurlar ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Bölgeye çağrılan 112 ekiplerince yaralılara ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis bıçaklı kavgayla ilgili olarak soruşturma başlatırken bayram alış verişi sebebiyle büyük yoğunluk yaşanan caddede vatandaşlar kısa süreli panik yaşadılar.