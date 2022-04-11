Büyükçekmece'de polis vatandaşlarla buluştu - Haberler

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Büyükçekmece'de polis vatandaşlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece'de polis vatandaşlarla buluştu

Büyükçekmece'de 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri sahilde açtığı stantta vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Büyükçekmece'de 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri sahilde açtığı stantta vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahilde bir stant kurdu. Kurulan stantta ilçede görevli polis memurları vatandaşlara broşür dağıttı. Polis vatandaşlara çeşitli konular hakkında da bilgilendirme de bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Haftası, Büyükçekmece, Nisan, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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