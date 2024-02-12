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Bursa'da yol verme kavgası kameralara yansıdı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki kişi arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavga çevredeki vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine yumruk ve tekmeler ile saldırdı. Araya çevredeki vatandaşlar girerken kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Kırcaali Bursa Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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