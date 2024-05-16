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Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelinin Şaşırtan Sözleri

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Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevkedilen şüpheli şahsın 'Kurban keseceğim, bayrama kadar çıkar mıyım? Bayrama yetişir miyim?' sözleri polisi bile şok etti.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevkedilen şüpheli şahsın "Kurban keseceğim, bayrama kadar çıkar mıyım? Bayrama yetişir miyim? sözleri polisi bile şok etti.

Bursa'da suça ve suçluya göz açtırmayan Güven Timleri, durumundan şüphelendiği şahsa yaptığı kaba üst aramasında 171,66 gram uyuşturucu, 15 bin 50 TL nakit para ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki sorgusunda 'Kurban keseceğim, yetişir miyim?' demesi polisi bile şaşırttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri suç ve suça karşı uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde devriye atan Güven Timleri şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. 32 adet suç kaydı bulunan F.A.'nın (25) kaba üst aramasını yapan Güven Timleri, satışa hazır halde 171,66 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 15 bin 50 TL nakit para ile hassas terazi ele geçirdi.

'Kurban keseceğim, yetişir miyim?' sorusu polisi bile şaşırttı

Gözaltına alınan F.A. getirildiği Güven Timleri Büro Amirliği'nde sorgusunda 'kurban keseceğim, yetişir miyim?' sorusu polisleri bile şaşırttı.

Şüpheli F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Kurban Bursa Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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