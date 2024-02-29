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Bursa'da Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen küle döndü.

Bursa'da tek katlı evde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, müstakil ev küle döndü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi Aslan Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Alevlerin yükseldiğin gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası söndürebildi. Polis ekiplerinin tahkikat başlattığı yangında can kaybı yaşanmazken, ev adeta küle döndü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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