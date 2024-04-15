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Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Hareketleri

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Bursa'da anayola çıkan motosikletli iki ayrı sürücü, motosiklet üzerinde yaptığı hareketlerle yürekleri ağza getirdi. Sürücülerden biri bacak bacak üzerine atıp ilerlerken, diğeri motosikleti yatarak kullandı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa Mudanya Yolu üzerinde yola çıkan motosikletli gençler adeta ölüme davet çıkardı. Anayol üzerinde ilerleyen gençlerin iki tekerlek üzerinde yaptığı hareketler yürekleri ağza getirirdi. Sürücülerden biri motosiklet üzerinde bacak bacak üzerine atarak seyir ederken, bir diğeri iki motosikleti yatarak kullandı. Gençlerin hem kendini, hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayarak dakikalarca ilerlemesi kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Motosiklet Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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