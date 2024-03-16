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Bursa'da sandalye ve çiçek çalan hırsızlar kamerada

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Bursa'da bir derneğin bahçesinde bulunan sandalye ve çiçekleri çalan at arabalı hırsızlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da sandalye ve çiçek çalan hırsızlar kamerada

BURSA - Bursa'da bir derneğin bahçesinde bulunan sandalye ve çiçekleri çalan at arabalı hırsızlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Araslı Sokak'ta meydana geldi. Derneğe gelenlerin oturup dinlendiği, sandalyeleri gözüne kestiren hırsızlar, her gün kontrol ettikleri sandalyelerin bağlı olmadığını görünce harekete geçti. Bahçede bulunan plastik sandalyeleri almaya gelen hırsızlar, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. At arabasıyla derneğin önüne yanaşan 2 hırsız, güvenlik kamerasının çektiğinden bilgileri olduğu için yüzlerini gizleyerek içeri giriyor. Kendilerinden emin sürgülü kapıyı çekip bahçeye giren hırsızlardan biri sandalyelere yönelirken, diğeri ise çiçekleri kucaklıyor. Beğenmedikleri 2 sandalyeye bırakan hırsızlar, çaldıklarını ise, kimse fark etmesin dile çuvala koyuyor. Yakalanma korkusu olmadan hareket eden hırsızlar, çıkarken de kapıyı kapamayı ihmal etmiyor.

Sabah kalktığında sandalyelerin ve çiçeklerin bahçede olmadığını gören dernek yetkilisi Mehmet Çibir, güvenlik kameralarını incelediğinde ise gözlerine inanamadı. Kameralarda, hırsızların at arabaları ile geldiklerini belirten Çibir, "Yaklaşık 7 tane sandalyemiz vardı. Sabah kalktığımda sandalye ve çiçeklerin olmadığını fark ettim. 2 kadın hırsızın at arabası ile geldiğini gördüm. Hırsızlar, rahat bir şekilde bahçeye girerek sandalyeleri alıyor. Daha sonra çiçekleri de çalarak uzaklaşıyorlar. Hadi sandalyeleri çaldılar ama çiçekleri ne yapacaklar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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