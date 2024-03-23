Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Otoparkta Klima Hırsızlığı: Şüpheliler Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da otoparkta bulunan güvenlik kulübesinden klima ünitesi çalan hırsızlar yakalanıp cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 2. Kavaklı caddesi üzerinde bulunan otoparkta meydana geldi. Otoparkın güvenlik kulübesinin dışında bulunan klima ünitesini gözüne kestiren 2 şüpheli; çekçek araba ile cihazın yanına geldi. Üniteyi söken hırsızlar, cihazı arabaya yükleyerek kaçtı. Klima ünitesinin yerinde olmadığını fark eden K.Ç., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler çok sayıda güvenlik kamerası inceledi

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerası inceleyerek şüphelilerin T.Y. (42) ile İ.U. (46) olduğunu tespit etti. Görüntülerde, T.Y. ve İ.U.'nun ellerinde bulunan çekçek araba ile güvenlik kulübesine yaklaşıp cihazı yüklediği görüldü. Çekçek arabaya klima ünitesini yükleyen T.Y. (42), İ.U. (46) ve kimliği belirlenemeyen kişi, daha sonrasında taksiye binerek uzaklaştı. T.Y. ile İ.U. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

'Tanımadığımız biri bize ıslık çaldı, yardım etmemizi istedi'

Yakalanan şüphelilerin ifadeleri alındı. İ.U., verdiği ifadesinde, "Ben evden çıktığımda T. ile karşılaştık. T.'ın elinde çekçek araba vardı. Cadde üzerinde yürürken, tanımadığımız birisi bize ıslık çalıp çağırdı. 'Ben bu üniteyi satın aldım, yardım eder misiniz' dedi. Biz de yardım ettik, sonra tanımadığımız kişi taksiye binerek uzaklaştı" dedi.

Öte yandan, T.Y.'nin 25, İ.U.'nun ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İfadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Cezaevi Güvenlik Kamerası Hırsızlık Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title