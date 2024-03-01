Bursa'da Minibüs Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkan minibüs yan yattı. Sürücünün yaralandığı kazada araçta yolcu olmaması facianın önüne geçerken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan 16 S 5218 plakalı servis minibüsü kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan araç yan yatarak durabildi. Kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koşarken, durum da 112 Ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye sevk edilirken, araçta yolcu olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor. - BURSA