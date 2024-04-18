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Bursa'da Hafif Ticari Araç Tıra Çarptı

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Bursa'da meydana gelen kazalarda hafif ticari araç bir tıra çarptı ve iki araç çarpıştı. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

Bursa'da hafif ticari araç seyir halindeki tıra çarptı. Kontrolden çıkan tır, refüje uçarken facianın eşiğinden dönüldü. Nilüfer ilçesinde ise iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, polis peş peşe gelen kazalarla ilgili çalışma başlattı.

Merkez Osmangazi ilçesi Ovakça Mahallesi Yalavo Yolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç önündeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır refüje devrildi. Kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerince yaralanan tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Merkez Nilüfer ilçesi Acemler mevkiinde ise hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatıp metrelerce sürüklendi. Kazayı gören bir doktor ise ticari araçta yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi kendisi yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 2 yaralı Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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