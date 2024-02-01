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Bursa'da bir binanın 2. katında çıkan yangın söndürüldü

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Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da bir binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını 30 dakikalık çalışma sonrası söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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