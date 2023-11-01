Bursa'da 9 Yaşındaki Çocuğa Biber Gazlı Saldırı

Bursa'da sokakta arkadaşı ile otururken biber gazlı saldırıya uğrayan 9 yaşındaki Yusuf Emir, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Bisikletli şüpheli ise Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Travma yaşayan aile ise o anları anlatırken şüphelinin cezasız kalmamasını istedi.

Bursa'da sokakta arkadaşı ile otururken biber gazlı saldırıya uğrayan 9 yaşındaki Yusuf Emir, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Bisikletli şüpheli ise Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Travma yaşayan aile ise o anları anlatırken şüphelinin cezasız kalmamasını istedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, arkadaşıyla oturan Trabzonspor formalı 9 yaşındaki bir çocuk, sokak arasında bisikletiyle ilerleyen bir kişinin önce hakaretlerine ardından biber gazlı saldırısına uğradı. Acı içinde kalan çocuk nefes almaya çalışırken, saldırgan bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından fenalaşan çocuk, hastanede tedavi altına kaldırıldı.

Yaşadığı olayı anlatan 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat, "29 Ekim'i kutladıktan sonra maça gitmiştik. Maçtan sonra eve dönüyorduk. Kapının önünde dondurma yiyorduk. Birkaç dakika sonra aşağıdan bir tane bisikletli adam geldi. Cebinden biber gazı çıkardı. 'Sen Trabzonlu musun' dedi, 'evet' dedim. 'Trabzonspor eziktir' dedi, gözüme biber gazı sıktı. O adam yüzünden hastanelik oldum" dedi.

"Tansiyonu 18'e çıktı"

Camdan oğlunun çığlık sesine çıktığını belirten anne Sonay Bolat, "1-2 dakikalığına yanlarından ayrılmıştım, camdan çığlık seslerine çıktım. Yanlarına indiğimde bana anlattı ama mantığım hiçbir şekilde almadı. Komşularımız sağ olsun sularla gözlerini yıkamışlar. Ambulans geldi, hastaneye kaldırdık. Küçücük çocuğun tansiyonu 18'e çıktı. Çocuğuma bir şey olacak diye çok korktum. Neye uğradığımızı şaşırdık. Sabah hastaneden geldik, karakola gittik. Çocuk şubede avukat eşliğinde ifadesini verdi. Hastaneye tekrar geri döndük, adli tıpta muayenesi yapıldı. Çocukta yoruldu biz de yorulduk, keşke olmasaydı" diye konuştu.

"Dün sokakta oynamak istedi, gözümün içine baktı"

Çocuğunun sokakta oyun oynamasına devam edeceğini söyleyen Bolat, "Çocuğumun hayat standartlarını kısıtlamayacağım. O yine sokakta oyun oynayacak. Ben neden korkayım bunu yapan korksun. Bunu yapmaya teşebbüs edecek insanlar korksun. Küçücük çocuğa yapmışlar, bunu yetişkine bile yapmasınlar. Ben ve çocuğum bu olaydan çok etkilendik, herkes başka bir şey düşünürken ben pedagog bulmaya çalıştım. Dün sokakta oynamak istedi, gözümün içine baktı" dedi. - BURSA